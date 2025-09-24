Corrado Augias, clamoroso a DiMartedì: "Mussolini ha fatto cose buone"

Corrado Augias spiazza Giovanni Floris. Accade durante la puntata di DiMartedì in onda su La7. Qui il giornalista si lascia andare a un apprezzamento nei confronti di Benito Mussolini. Sì, proprio lui. Il tutto ha avuto inizio quando il conduttore ha incalzato il suo ospite sulle figure di riferimento della destra, costretta ad "attaccarsi" a Charlie Kirk. Ed ecco la clamorosa replica di Augias. "Calma: Mussolini ha fatto delle cose buone". Non potendo credere alle sue orecchie, Floris ha voluto approfondire ed ecco che ha ironizzato: "I treni? La pianura pontina? Neanche l’Inps? Rimane poco…".

Ma niente, Augias è convinto della sua idea: "Ha fatto tante cose buone". E ancora: "Ha fatto l’Iri, ha fatto la migliore edilizia che abbiamo avuto nel novecento, ha risanato le imprese che andavano in malora". "Il punto è a che prezzo", è subito intervenuto il conduttore. "Sì, a un prezzo altissimo, il prezzo della libertà", ha concluso Augias spiazzando comunque tutti.