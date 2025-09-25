Ilaria Salis disperata, il retroscena: come cerca di ottenere i voti per salvarsi

Ilaria Salis - Viktor Orban 1-0. Il voto contrario della Commissioni giuridica dell’Eurocamera alla revoca dell’immunità parlamentare era forse il risultato più complesso da raggiungere vista la composizione ristretta - e avversa - dell’organo Ue. Invece per la Salis è andata meglio delle attese e, di conseguenza, l’eurodeputata è passata all’attacco. «Qui non è in gioco soltanto la mia vicenda personale, è l’indipendenza stessa del Parlamento Ue a essere sotto attacco, di fronte a un regime che usa il potere giudiziario come un’arma politica», ha arringato in conferenza l’esponente del gruppo Left. Riuscito il primo ribaltone, ora la rossa Ilaria punta a persuadere quanti più colleghi del Ppe possibili. Del resto, è stata proprio lei a rivelare a Repubblica di aver già ricevuto la solidarietà di diversi esponenti popolari, pronti a votare in suo favore anche durante la plenaria del 7 ottobre.

«Non faccio nomi, ma l’ho ricevuta (la solidarietà, ndr) anche da colleghi di destra, che si sono mostrati sinceramente preoccupati per la mia situazione. Hanno capito cosa potrebbe accadermi e sono consapevoli dello stato di salute della democrazia in Ungheria», ha svelato la Salis. Forte di questo supporto, l’eurodeputata si è detta «fiduciosa che, al di là delle differenze politiche», nei moderati del Ppe «prevarrà il rispetto del dello Stato di diritto, il rispetto dei valori democratici, dei valori che sono propri dell’Europa». Nel corso della conferenza stampa tenuta a Bruxelles, insieme al copresidente di The Left Martin Schirdewan e al magistrato Cuno Tarfusser, l’ex detenuta ha rimarcato la sua linea difensiva: «La mia richiesta è chiara: voglio essere processata in Italia, non in Ungheria». Un invito, più o meno provocatorio, al ministro della Giustizia Carlo Nordio, unico in grado di chiedere alla giustizia magiara il trasferimento del caso in capo ai tribunali italiani. Ed è stata lei stessa a definirsi una «dissidente politica» del governo ungherese, lamentando quindi nei suoi confronti una giustizia «politica, ideologica, di vendetta e propaganda».