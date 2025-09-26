Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Ilaria Salis, per il momento, se l'è scampata. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata salvata dalla giunta per l'autorizzazione a procedere che ha votato per non revocarle l'immunità da parlamentare. Lady okkupazioni non può quindi essere processata in Ungheria. Lei esulta, gli italiani un po' meno.
Vittorio Feltri, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio - il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 - ha spiegato ai telespettatori perché Ilaria Salis non deve sfuggire alla giustizia, italiana o ungherese che sia. "Intanto loro hanno sbagliato a fornirle l'impunità - ha spiegato il fondatore di Libero -. Questa signora ha commesso dei reati, sono stati anche accertati. Deve subire un processo come tutti i cristiani, mi sembra ovvio. Dicono: 'lei no, perché è stata eletta'".
E ancora: "Eletta dai suoi amici compagni, comunisti, quella gentaglia lì - ha proseguito Vittorio Feltri -. Anche qualche sciura milanese che io conosco che voleva liberare questa povera ragazza per le sue idee... ma quali idee? Che idee ha questa qui? Ha l'idea che si occupano le case degli altri senza autorizzazione. Questa - ha concluso il direttore del Giornale - è una bella idea". Applausi in studio.
