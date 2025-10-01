FdI inchioda Luca e Paolo: "Minacce a Meloni inventate? Ma Dibba..."

Figuraccia di Luca e Paolo. I comici, ospiti fissi di DiMartedì, si divertono a deridere Giorgia Meloni. Peccato però che a smascherarli ci pensi proprio Fratelli d'Italia. "Ci sono esponenti dell'altra parte che, in televisione, invitano gli italiani a venire sotto casa mia per dirmi che sono un'assassina. Non voglio fare nomi, sono persone che ci sono", aveva detto il premier in un punto stampa.

"Ma chi? Ma cosa 'non voglio fare nomi?' È sotto minaccia? Ha detto una cosa mica...", è stata la replica di Luca e Paolo tra sorrisi e moine, come se quanto detto dalla presidente del Consiglio fosse una balla. Eppure, chi aveva minacciato Meloni è proprio lì davanti a loro.