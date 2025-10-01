FdI inchioda Luca e Paolo: "Minacce a Meloni inventate? Ma Dibba..."

Figuraccia di Luca e Paolo. I comici, ospiti fissi di DiMartedì, si divertono a deridere Giorgia Meloni. Peccato però che a smascherarli ci pensi proprio Fratelli d'Italia. "Ci sono esponenti dell'altra parte che, in televisione, invitano gli italiani a venire sotto casa mia per dirmi che sono un'assassina. Non voglio fare nomi, sono persone che ci sono", aveva detto il premier in un punto stampa.
"Ma chi? Ma cosa 'non voglio fare nomi?' È sotto minaccia? Ha detto una cosa mica...", è stata la replica di Luca e Paolo tra sorrisi e moine, come se quanto detto dalla presidente del Consiglio fosse una balla. Eppure, chi aveva minacciato Meloni è proprio lì davanti a loro.
"Luca e Paolo - fa notare FdI - dileggiano Giorgia Meloni perché sostengono che le minacce di presentarsi sotto casa fossero inventate. Peccato che chi le aveva pronunciate era proprio Di Battista, seduto davanti a loro in trasmissione da Floris. Che figura...". "Un sostenitore di un partito, di un movimento non può essere un tifoso che lo sostiene a prescindere. Dev'essere il primo critico, i primi a dover andare sotto casa della Meloni a dire 'ehi vigliacca non dici niente sulla mattanza di bambini e poi rilasci le interviste 'io i bambini del mondo, non riesco ad accettare la loro sofferenza'", aveva detto proprio Alessandro Di Battista durante uno degli eventi a cui ha partecipato per promuovere il suo ultimo libro. E proprio Dibba è stato ospite di Giovanni Floris insieme a Luca e Paolo.
Luca e Paolo dileggiano Giorgia #Meloni perché sostengono che le minacce di presentarsi sotto casa fossero inventate. Peccato che chi le aveva pronunciate era proprio Di Battista, seduto davanti a loro in trasmissione da Floris. Che figura... pic.twitter.com/44mpxqfXww— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) October 1, 2025