FdI irride Giuseppe Conte e M5s: "Sostituire stelle con percentuali"

Il candidato vincente è stato il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli , che ha sconfitto il candidato di centrosinistra Matteo Ricci , mentre per quanto riguarda i partiti, al primo posto si è confermato Fratelli d'Italia con il 27,5% dei voti. Una percentuale grazie alla quale il partito di Giorgia Meloni otterrà dieci consiglieri regionali su trenta. Al 7,4% la Lega, che dovrebbe avere tre consiglieri, e all'8,5 Forza Italia, sempre con tre consiglieri.

Andando sul fronte delle opposizioni, il Pd ha ottenuto il 22,5% che dovrebbe permettergli di eleggere sei consiglieri. Mentre il M5s ha ottenuto un risultato molto più basso, raccogliendo solo il 5% dei voti, seguito da Alleanza Verdi Sinistra (4,1%) e Progetto Marche. Al secondo posto nella coalizione di centrosinistra, dopo i dem, ecco la lista civica di Ricci, con il 7,3% e la possibilità di eleggere due consiglieri. Una sconfitta pesante quella dei grillini. E ad ammetterlo è stato lo stesso Conte, che ha commentato: "Dobbiamo prendere atto che la nostra proposta non ha convinto".