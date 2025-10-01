FdI irride Giuseppe Conte e M5s: "Sostituire stelle con percentuali"

"Attendiamo la consultazione online per sostituire stelle con percentuali": l'account di Fratelli d'Italia su Facebook lo ha scritto riferendosi, ironicamente, alla percentuale di voti ottenuta dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte alle elezioni regionali nelle Marche. "Movimento 5 punti percentuali", si legge accanto alla foto dell'ex premier nel post pubblicato da FdI.
Il candidato vincente è stato il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli, che ha sconfitto il candidato di centrosinistra Matteo Ricci, mentre per quanto riguarda i partiti, al primo posto si è confermato Fratelli d'Italia con il 27,5% dei voti. Una percentuale grazie alla quale il partito di Giorgia Meloni otterrà dieci consiglieri regionali su trenta. Al 7,4% la Lega, che dovrebbe avere tre consiglieri, e all'8,5 Forza Italia, sempre con tre consiglieri.
Andando sul fronte delle opposizioni, il Pd ha ottenuto il 22,5% che dovrebbe permettergli di eleggere sei consiglieri. Mentre il M5s ha ottenuto un risultato molto più basso, raccogliendo solo il 5% dei voti, seguito da Alleanza Verdi Sinistra (4,1%) e Progetto Marche. Al secondo posto nella coalizione di centrosinistra, dopo i dem, ecco la lista civica di Ricci, con il 7,3% e la possibilità di eleggere due consiglieri. Una sconfitta pesante quella dei grillini. E ad ammetterlo è stato lo stesso Conte, che ha commentato: "Dobbiamo prendere atto che la nostra proposta non ha convinto".