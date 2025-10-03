San Francesco, così contemporaneo dopo 800 anni

San Francesco d’Assisi era un uomo estremo non un estremista, capiva la povertà non la miseria, guardava alle cose del mondo con amore non con il senso del possesso, esigeva rispetto per i malati che voleva incoronare e per i carcerati, lui che aveva conosciuto il buio del carcere», ha detto il poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, durante la presentazione - nella sala polifunzionale della Presidenza del consiglio- di un ricco programma di eventi. «L’anniversario non avrà solo un valore religioso ma anche civile per ciò che san Francesco ha ancora da insegnare agli italiani», ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Si comincia domani 4 ottobre ad Assisi giorno in cui è stata appena approvata (ieri all’unanimità da Camera e Senato) la Festa Nazionale di San Francesco (dal 2026)- con la solenne celebrazione nella Basilica Santa Maria degli Angeli alla presenza del premier Giorgia Meloni. A sorpresa, è stata annunciata anche la partecipazione di Papa Leone in una giornata ancora da stabilire. Prevista l’ostensione del corpo del santo e, nel fitto calendario di eventi dedicati a Francesco, previsti approfon«S dimenti culturali, spettacoli teatrali, concerti, cammini, e azioni di volontariato nelle carceri con il “Festival di musica indipendente”, negli ospedali con iniziative rivolte ai ricoverati.

CARCERE E OSPEDALE

Al santo sarà intitolato anche il carcere minorile de L’Aquila, e il 12 ottobre, per la marcia Perugia-Assisi, sarà accolto il sindaco di Betlemme, per ricordare il gemellaggio tra le due città. «San Francesco è l’esempio della nostra cultura improntata al dialogo, all’apertura culturale verso la conoscenza universale che deve essere d’aiuto all’uomo di oggi», ha commentato il presidente della Commissione Cultura, patrimonio culturale, istruzione pubblica e ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato, Roberto Marti.

A evidenziare l’aspetto universale e profondamente contemporaneo del pensiero di Francesco è stato anche frate Piloni, ministro dei frati minori, che ha parlato delle giornate dedicate alla morte: «La morte non è la fine è nella vita e noi vogliamo accompagnare l’uomo nel mistero». Così ci ha insegnato San Francesco nel chiamare perfino la morte “sorella” nel famoso Cantico delle creature, come fa lo scienziato che studia la morte come fenomeno della vita stessa, nel Dna che misura il tempo biologico. Così negli eventi: Convegno Sorella Morte (19-22 marzo 2026 Assisi); Forte come la morte è l’amore (9-11 gennaio Assisi); Amati da Dio (18-20 settembre 2026 Assisi); e La festa degli Angeli (20 settembre 2026 Assisi).