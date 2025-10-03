Flotilla, bordata-Giuliano Ferrara: "Quale sarebbe un buon contrapppasso"

L'episodio a cui fa riferimento Ferrara riguarda quel siparietto al quanto imbarazzante che ha visto protagonista - suo malgrado - il sindaco Marco Massari . Il primo cittadino di Reggio Emilia era stato fischiato dai presenti e additato dalla Albanese per aver chiesto l a liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas. "Festeggiare una che considera un oltraggio chiedere la liberazione degli ostaggi è, caro Pd, un passaggio decisivo: dalla civiltà alla barbarie ", aveva commentato il giornalista sul Foglio.

E oggi, venerdì 3 ottobre, sempre seguendo lo spunto degli ostaggi ancora in mano ai terroristi, Giuliano Ferrara ha spostato il suo sguardo verso gli attivisti della Flotilla che, com'era ampiamente prevedibile, sono stati fermati dall'Idf e portati prima in porto e poi in caserma. I parlamentari italiani sono già stati rilasciati e hanno già fatto ritorno a Roma con un volo di linea. Il fondatore del Foglio ha commentato le reazioni di molti a sinistra, che si sono scandalizzati per il trattamento riservato ai membri della flotta pro-Pal, con queste parole. "Sarebbe disdicevole e disumano - ha scritto Ferrara su X -, ma un buon contrappasso, se i flottiglieri fossero trattenuti, non dico sottoterra, per lo stesso numero di giorni degli ostaggi del 7 ottobre, parlamentari compresi".