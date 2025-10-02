Libero logo
Giuliano Ferrara stronca il Pd: "Francesca Albanese? Dalla civiltà alla barbarie"

di Maria Pia Petraroligiovedì 2 ottobre 2025
"Festeggiare una che considera un oltraggio chiedere la liberazione degli ostaggi è, caro Pd, un passaggio decisivo: dalla civiltà alla barbarie": Giuliano Ferrara lo ha scritto sul Foglio, riferendosi al rimprovero di Francesca Albanese nei confronti di Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia sostenuto dal Pd. Quest'ultimo, poco prima di premiare la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi dandole la massima onorificenza cittadina, il Primo Tricolore, ha detto che per il processo di pace a Gaza serve pure liberare gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Parole che hanno scatenato i fischi della platea e pure la ramanzina della Albanese: "Non giudico il sindaco e lo perdono. Ma non dica più una cosa così". 

A tal proposito, Ferrara ha voluto lanciare un monito: "Siamo sicuri che Schlein e gli altri, tutti a vario titolo eredi di tradizioni politiche democratiche, civili, da quella antifascista a quella cattolica di sinistra, compresa l’insalatiera hippy di questa scalcinata segreteria, si rendano conto del passo che, consapevolmente o insensibilmente, avvicina il principale partito di opposizione costituzionale al precipizio?". Secondo lui, "votare per la linea contraria alla fine politica e militare di Hamas e contro cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi, in qualsiasi forma, in qualsiasi campo largo o stretto, sarebbe una macchia indelebile".

Rivolgendosi ancora alla leader dem, Ferrara ha chiosato: "Se la segreteria del Pd scegliesse di inseguire la vanità parolaia dei falsi movimenti pacifisti e di appeasement, e desse mostra di augurarsi con Smotrich e Ben-Gvir, il fallimento del piano Trump-Netanyahu, magari solo per distinguersi dalla maggioranza parlamentare, farebbe di quel partito un nemico mortale dell’intelligenza e della dignità politica. La misura della ribellione dei parlamentari del Pd a questa linea suicida e autolesionista sarebbe l’esatta misura della possibilità di sopravvivenza morale dell’opposizione costituzionale". 

