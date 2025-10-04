Pro-Pal, altro che pacifisti: sui pullman sequestrate maschere antigas e mazze di legno

I pro-Pal di nuovo in piazza. Ma per cosa? Verrebbe da chiedersi... Nel giorno in cui Israele e Hamas hanno accettato il piano di pace Usa, i manifestanti scendono nuovamente in piazza. E le intenzioni, visto quanto rinvenuto dalla Polizia, non sembrano delle migliori. Intercettati durante i controlli di sicurezza preventivi ai caselli autostradali - predisposti per il corteo nazionale per la Palestina - un'auto e due pullman di manifestanti. Qui sono state trovate maschere antigas, aste metalliche e mazze di legno.

Tutto il materiale è stato subito sequestrato dalle forze di polizia che hanno proceduto ai controlli, mentre i circa 60 passeggeri a bordo dei veicoli sono stati portati negli uffici di polizia. Ora rischiano il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Roma. Il piano sicurezza messo a punto dalla Questura è scattato alle 8 con bonifiche lungo il tragitto che percorrerà il corteo. Intanto ecco spuntare bandiere della Palestina e due striscioni con su scritto "Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese" e "Stop al genocidio, stop accordi con Israele, libertà per Anan, Ali e Mansour - Palestina libera".