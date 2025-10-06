Francesca Albanese, cittadinanza onoraria a Fabriano. FdI insorge: "Roba da centro sociale"

Francesca Albanese premiata dalla città di Fabriano. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha ricevuto dal comune marchigiano il premio speciale della giuria del Premio Gentile e, come se non bastasse, la cittadinanza onoraria. Quest'ultima è stata consegnata direttamente dalla sindaca, Daniela Ghergo.

A denunciare l'accaduto il Circolo FdI di Fabriano che definisce l'atto della giunta Ghergo "sempre più appiattita su posizioni da Centro sociale". In un momento di forti tensioni internazionali "in cui buon senso ed equilibrio dovrebbero essere le parole d'ordine di tutti, soprattutto di chi ricopre incarichi istituzionali, assistiamo increduli all'ennesima forzatura della giunta Ghergo, ridotta ormai a cassa di risonanza della peggior sinistra radicale e oltranzista". Per il circolo FdI, "la signora Albanese è stata definita persino da sinistra, una figura non neutrale, né di alto profilo istituzionale: è intellettuale controversa, sospinta dalla sinistra radicale, nota per posizioni che non si fermano alla critica del governo israeliano, ma che lambiscono l'antisemitismo e strizzano l'occhio a Hamas".