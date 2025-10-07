Bruno Vespa, la replica dopo le scritte-choc in Rai: "Ci vuole altro per intimidirmi"

"Mi dispiace". Bruno Vespa commenta così quanto accaduto nella sede Rai di via Teulada, dove in uno degli ascensori è apparsa la scritta "Vespa infame". Il riferimento è alla polemica nata dopo il botta e risposta - avvenuto durante Porta a Porta - con uno degli attivisti della Flotilla. In puntata il giornalista, dopo l'ennesimo rifiuto di usare i canali prestabiliti per consegnare gli aiuti a Gaza, aveva affermato: "A voi di quei poveretti non vene f***tte niente". Da qui gli attacchi e gli insulti.

L'ultimo proprio dove lavora. "Sono sinceramente colpito dalla trasversalità dei messaggi solidali. Ringrazio le istituzioni, i colleghi, le persone comuni che mi sono vicini. In 56 anni di televisione non è certo la prima volta che ricevo minacce", ha premesso all'Adnkronos prima di dirsi dispiaciuto "che questa volta vengano da quella che considero la mia casa. Ma ci vuole altro per intimidirmi".