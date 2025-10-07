Libero logo
Gianrico Carofiglio, insulti a Giorgia Meloni: "Parole disgustose"

di Andrea Carrabinomartedì 7 ottobre 2025
“Io trovo veramente un tantino disgustoso anche l'esprimersi in questa maniera. Puoi non essere d'accordo. È giusto che tu attacchi con durezza, ma attribuire un atteggiamento, che sai tu stessa, ovviamente, non esistere; questo rifiuto totale delle regole della coerenza, rifiuto totale delle regole del decoro nel rapporto e nel dibattito politico, della compostezza”.

Su La7 ancora fango contro Giorgia Meloni. Questa volta il teatro è la Torre di Babele, il programma da Corrado Augias, con Gianrico Carofiglio ospite d'eccezione. E l'argomento è sempre lo stesso: lo sciopero generale che bloccato tutto il Paese per un giorno intero. E che ha suscitato una dura reazione dal premier, che aveva parlato di "weekend lungo".

Lei è un falso maestro in giacca e senza cravatta, nascosto nei salotti - la provocazione di Augias a Carofiglio, riferendosi a un'altra  dichiarazione di Giorgia Meloni -. Lei è un maestro, lei porta spesso la giacca, spesso anche la cravatta, l'ho vista io tante volte a teatro, ai concerti. E per di più frequenta i salotti, quindi lei è l'epitome di quello... la Meloni ce l'ha con lei”. “Ce l'ha con me - ha replicato lo scrittore -, sì, ma infatti mancava che dicesse il nome. Questa storia del radical chic o del gauche caviar è un'altra cosa… A parte che insomma, uno dovendo scegliere, preferisce radicale ed elegante piuttosto che grossolano, aggressivo e volgare. Ma insomma, a parte questo…".

