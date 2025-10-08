Flotilla, Barbie Gaza non risponde alla domanda su Hamas: "Non erano questi i patti"

"Definiresti Hamas un gruppo terroristico?". Una semplice domanda può far saltare completamente il banco. Tra le tante Flotilla-star che la missione pro-Pal in barca a vela ci ha regalato c'è senza ombra di dubbio Hanan Alcalde, meglio nota come Barbie Gaza. Sui social, proprio nei giorni dell'attraversata del Mediterraneo, erano diventati virali i suoi video dove si mostrava quasi in festa, tra un ballo e l'altro insieme agli altri attivisti della Flotilla. Poi è stata arrestata insieme a tutti gli altri e, nel giro di qualche giorno, è stata rilasciata ed espulsa da Israele.

Ma l'obiettivo è stato centrato. No, non stiamo parlando di quello umanitario: i famosi aiuti alimentari ai palestinesi. Quelli che, citando le parole di Giorgia Meloni da Bruno Vespa, l'Italia li porta con appena aerei. Al contrario, lei - come tanti altri suoi colleghi - hanno raggiunto una certa dose di notorietà conquistando giornali e televisioni.