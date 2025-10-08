Paolo Sottocorona, morto il meteorologo di La7 che smontava bufale e allarmisti

Drammatica notizia a La7 e per la tv italiana: è morto il meteorologo Paolo Sottocorona, all'età di 77 anni. "Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori - lo ricorda la rete di Urbano Cairo -. In un'epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi".

Sottocorona era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. "Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria - ricorda ancora La7 -, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia".

Dopo l'esperienza in Aeronautica, con il grado di capitano, si è dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a Telemontecarlo, quindi a La7. Oltre alle previsioni del tempo, sempre molto seguite dal pubblico, curava la rubrica Tempo al tempo. Era grande appassionato di due ruote, biker esperto, e aveva con i telespettatori di La7 un rapporto consolidato, come confermavano anche i messaggi con le foto di eventi atmosferici inviati da casa e le spiegazioni, spesso ironiche ma mai pedanti, date in studio dal meteorologo.