Francesca Albanese in tilt dopo la pace: "I palestinesi non devono negoziare"

Dopo le passerelle nelle manifestazioni e anche su qualche palco, Francesca Albanese oggi deve fare i conti con l'accordo di pace che è stato siglato tra Hamas e Israele. La relatrice all'Onu è tra le più accese antisioniste, al punto che al sindaco di Reggio Emilia è bastato citare gli ostaggi israeliani nelle mani dei tagliagole di Hamas per indispettire la Albanese. Insomma, in questi ultimi tempi la Albanese è diventata un simbolo di quella galassia che ha dimenticato il 7 ottobre e gli orrori dei miliziani di Hamas.