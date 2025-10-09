Francesca Albanese in tilt dopo la pace: "I palestinesi non devono negoziare"

Dopo le passerelle nelle manifestazioni e anche su qualche palco, Francesca Albanese oggi deve fare i conti con l'accordo di pace che è stato siglato tra Hamas e Israele. La relatrice all'Onu è tra le più accese antisioniste, al punto che al sindaco di Reggio Emilia è bastato citare gli ostaggi israeliani nelle mani dei tagliagole di Hamas per indispettire la Albanese. Insomma, in questi ultimi tempi la Albanese è diventata un simbolo di quella galassia che ha dimenticato il 7 ottobre e gli orrori dei miliziani di Hamas.
E così, in collegamento con 4 di Sera, spiega la sua posizione alla luce del patto raggiunto questa mattina. Ecco che parte la rosicata: "Non si capisce perché dal punto di vista formale dovrebbe esserci un governatore che è una cosa veramente del secolo scorso che è inaccettabile. Quindi si ripropone un modello coloniale che peraltro impone ancora una volta quella cosa che la Corte di Giustizia delle delle Nazioni eh internazionali ha definito non fattibile, illegale, come la l'essenza stessa dell'occupazione israeliana. I palestinesi non devono negoziare nulla". Infine l'affondo: "Israele deve lasciare la striscia di Gaza, la Cisgiordania incluso Gerusalemme Est. Questo è quello che dice il diritto. Perché non si può seguire il diritto una volta tanto?". A quanto pare non l'ha presa bene...
