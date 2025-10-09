Francesca Albanese, FdI inchioda il Pd: "Diventa scomoda a 4 giorni dal voto"

Una brutta figura mediatica e politica che rischia di trasformarsi in boomerang elettorale. A pochi giorni dal voto per le regionali in Toscana, il Consiglio comunale di Firenze ha stoppato la pratica per la concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la (contestata) osservatrice Onu per i territori occupati palestinesi diventata il simbolo di un attivismo pro-Pal sempre più schierato e intransigente. La Commissione Pace che avrebbe dovuto dare il via libera al riconoscimento è stata annullata proprio perché troppo a ridosso del voto. Mossa piuttosto pelosa che non è sfuggita alle opposizioni.
"La sinistra toscana manifesta per la pace nel mondo, ma non riesce a fare pace nemmeno con se stessa", incalza Francesco Torselli, eurparlamentare di Fratelli d'Itala nel gruppo Ecr. La decisione sulla Albanese non è stata dettata da "un improvviso e inaspettato recupero di buon senso, ma più semplicemente perché domenica prossima ci sono le elezioni regionali. Quando si tratta di distribuire cittadinanze a figure quantomeno controverse – e a Firenze ne sappiamo qualcosa – corrono, ma quando c'è da assumersi una responsabilità a pochi giorni dal voto, improvvisamente cala il silenzio e la seduta viene annullata 'senza spiegazioni'".
"Insomma - prosegue l'esponente di FdI -, la Toscana si conferma laboratorio di una sinistra che predica valori universali. Ma poi si ferma davanti a un gazebo elettorale. Evidentemente – continua Torselli – la nuova beniamina della sinistra nostrana, Francesca Albanese, comoda da postare e osannare sui social in tutte le salse, è un po' meno comoda a 4 giorni dal voto. Quando l'espressione del Partito democratico sulla concessione o meno della cittadinanza onoraria avrebbe finito sicuramente per scontentare qualcuno. E allora, meglio rimandare... Alla fine, la rivoluzione si fa meglio dopo pranzo! Nel frattempo con l'ottimismo che ci contraddistingue, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Per qualche altra settimana Firenze farà ancora a meno della signora Albanese nella lista dei suoi cittadini più illustri. Ce ne faremo una ragione".
Critiche arrivano anche dagli altri partiti del centrodestra. "La sinistra ha svilito anche il ruolo della cittadinanza onoraria, riducendolo a una coccarda da applicare ai propri 'beniamini ideologici'. Francesca Albanese viene portata da un Palazzo Municipale all'altro come in processione. È ridicolo - attacca Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia e candidata alla regionali -. Ormai è diventata il totem di quanti banalizzano la questione mediorientale, mistificando tutto in chiave anti-occidentale e non riconoscendo la vera natura di Hamas".
Di sinistra "arrogante, confusa e fuori dal mondo" parla invece Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, che paragona il governatore uscente e ricandidato Eugenio Giani a Joe Biden, in balia di Elly Schlein. Per poi puntualizzare: "Mentre a Palazzo del Pegaso, tra una tartina e un taglio del nastro, regna la confusione totale, a Palazzo Vecchio non va certo meglio. Basti pensare alla vergognosa mozione per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Una decisione prima annunciata, poi annullata, con la Commissione bloccata e un Pd lacerato da divisioni interne e giustificazioni imbarazzanti. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere".