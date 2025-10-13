Fausto Bertinotti, requiem per Elly Schlein: "La sinistra non esiste"

La sinistra convince sempre meno gli italiani. E i suoi leader, così come quelli del passato recente, si interrogano sui motivi che stanno spingendo gli elettori a voltare le spalle ai progressisti alle elezioni. Tra questi c'è anche Fausto Bertinotti. Ospite di Omnibus, il talk show politico in onda su La7, l'ex presidente della Camera ha spiegato che in Italia la sinistra semplicemente non c'è più.

"Siamo su un terreno in cui fatico a esprimermi - ha sottolineato Bertinotti - perché temo di essere troppo critico. ho scritto un libro che si intitola 'La sinistra che non c'è'. Rimango su quella lunghezza d'onda, cioè la sinistra non c'è. Ovvero per sinistra intendo una organizzazione di popolo e non mi si dica che è una eredità novecentesca - ha proseguito - perché in parte lo è e in parte è una necessità storica del presente".