Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

4 di Sera, Bertinotti: "L'Europa divorzi dagli Usa"

di
Libero logo
mercoledì 21 gennaio 2026
4 di Sera, Bertinotti: "L'Europa divorzi dagli Usa"

1' di lettura

"L'affermazione secondo cui anche prima si violavano le regole è una pura stupidaggine, se viene cambiata la legge torna la violenza del lupo tra gli agnelli e questo è il nuovo disordine mondiale": Fausto Bertinotti lo ha detto in un'intervista a 4 di Sera, il talk condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, riferendosi al presidente americano Donald Trump e ad alcune delle sue dichiarazioni più recenti. 

Dopodiché ha aggiunto: "L'Europa dovrebbe divorziare dagli Usa di Trump perché è la prima accusata e attaccata nel profondo della propria identità dal trumpismo, che è una nuova cultura imperiale, che non casualmente aggredisce quel che resta della civiltà europea". Poi, quando la giornalista gli ha chiesto: "L'opposizione accusa Meloni di essere suddita degli Usa, mentre chi la difende dice che lei sa come prendere Trump, chi ha ragione?", lui ha risposto: "Credere che qualcuno possa influenzare Ttump mi sembra davvero un mettere oltre l'ostacolo il proprio cuore e anche il proprio cervello, c'è un nuovo impero e un nuovo imperialismo e di fronte a questo non solo Giorgia Meloni ma anche l'Europa non sa cosa fare". 

tag
fausto bertinotti
donald trump
giorgia meloni
groenlandia
usa
ue
4 di sera

L'annuncio Groenlandia, Trump: "Accordo con Rutte, stop ai dazi", svolta a Davos

Premier Speciale Porta a Porta, Meloni: "Mai remissiva con Trump. Sicurezza? I giudici mortificano il lavoro degli agenti"

Lo scontro è infuocato Groenlandia, contromossa-Ue: stop all'intesa con gli Usa sui dazi

ti potrebbero interessare

FdI spiana Giovanni Floris: "La sua idea geniale sui migranti"

FdI spiana Giovanni Floris: "La sua idea geniale sui migranti"

Redazione
L'Aria che tira, lo spietato sfottò di Casini a Parenzo: "Ti sta bene!"

L'Aria che tira, lo spietato sfottò di Casini a Parenzo: "Ti sta bene!"

Redazione
Fabrizio Corona, Mediaset lo denuncia e chiede lo stop ai social

Fabrizio Corona, Mediaset lo denuncia e chiede lo stop ai social

Redazione
Paolo Mieli smaschera il fronte del "No": "Anti-melonismo estremo"

Paolo Mieli smaschera il fronte del "No": "Anti-melonismo estremo"