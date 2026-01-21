4 di Sera, Bertinotti: "L'Europa divorzi dagli Usa"

"L'affermazione secondo cui anche prima si violavano le regole è una pura stupidaggine, se viene cambiata la legge torna la violenza del lupo tra gli agnelli e questo è il nuovo disordine mondiale": Fausto Bertinotti lo ha detto in un'intervista a 4 di Sera, il talk condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, riferendosi al presidente americano Donald Trump e ad alcune delle sue dichiarazioni più recenti.

Dopodiché ha aggiunto: "L'Europa dovrebbe divorziare dagli Usa di Trump perché è la prima accusata e attaccata nel profondo della propria identità dal trumpismo, che è una nuova cultura imperiale, che non casualmente aggredisce quel che resta della civiltà europea". Poi, quando la giornalista gli ha chiesto: "L'opposizione accusa Meloni di essere suddita degli Usa, mentre chi la difende dice che lei sa come prendere Trump, chi ha ragione?", lui ha risposto: "Credere che qualcuno possa influenzare Ttump mi sembra davvero un mettere oltre l'ostacolo il proprio cuore e anche il proprio cervello, c'è un nuovo impero e un nuovo imperialismo e di fronte a questo non solo Giorgia Meloni ma anche l'Europa non sa cosa fare".