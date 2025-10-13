Donald Trump, Paolo Mieli azzera la sinistra: "Chi è onesto deve sospendere il giudizio"

"Biden ha messo il massimo di quello che poteva mettere, Kamala Harris sarebbe stata catastrofica dal punto di vista della gestione e anche della possibilità di imporsi, mentre su Trump dobbiamo sospendere il giudizio": Paolo Mieli, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito dell'importante contributo di Donald Trump nelle trattative che hanno portato a un accordo per la fine delle ostilità tra Israele e Hamas a Gaza.

"Le persone intellettualmente oneste, anche quelli che lo odiavano, da oggi dovrebbero sospendere il giudizio su di lui - ha proseguito lo storico ed editorialista del Corriere della Sera riferendosi sempre a Trump -. Può darsi che anche su tutto il resto riesca a raggiungere degli obiettivi. Trump è il presidente degli Stati Uniti... Non ho dormito tutta la notte pensando a Trump". Parole che hanno sconvolto gli altri ospiti del talk.