Garlasco, Lovati sconvolge Giletti: "Era vestito da prete"

Ormai l’avvocato Massimo Lovati è diventato, purtroppo, lo spin-off del delitto di Garlasco. Un personaggio a parte, surreale, eppure centrale nel destino di Andrea Sempio (che però ora lo ha sollevato dall'incarico), nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Con Alberto Stasi già in galera e condannato in via definitiva. Lo Stato delle Cose, programma d’approfondimento di Rai 3 di Massimo Giletti, lo ha intervistato dopo che lo stesso Lovati è finito nella bufera per un’altra intervista, quella concessa a Fabrizio Corona per il programma YouTube Falsissimo.
Secondo Lovati, Corona ha agito con l’inganno proponendogli una fiction in cui avrebbe dovuto recitare il ruolo di Jerry La Rana. "Un provino di un progetto molto più ampio, una fiction tra finzione e realtà”. Corona, però, intervistato dalla giornalista Ilenia Petracalvina, ha smentito.
Tra gli ospiti in studio anche la criminologa Flaminia Bolzan, incredula dei fatti in gioco: “L’avvocato ci sta prendendo in giro”. Giletti, invece, ha posto la domanda lecita: “Come si può associare una vicenda come questa all’omicidio di una ragazza?”. Anche Antonio De Rensis, legale di Stasi, è trasalito: “Non nascondo un certo imbarazzo”.
Tornando ai fatti seri in questione, l’avvocato Lovati ha respinto le accuse di corruzione ai suoi danni: “I soldi sono stati pagati dagli avvocati, chi dice di no dice delle balle, io dico la verità”. Poi, però, si è tornati a Corona e la questione è diventata ancor più grottesca quando Lovati ha dichiarato: “Corona è tornato a casa mia vestito da prete, con il crocifisso e la tunica. Siccome aveva il cappellino, gli ho detto che non si capiva il grado e gli ho consigliato di mettersi la papalina. Se l’ho fatto entrare e gli ho parlato? Certo, gli ho chiesto di che grado e di che ordine fosse e di mettersi una papalina. Faceva degli accostamenti con don Gregorio. Voglio concludere che venerdì ha piantato un casino qui in via del Carmine. Ha cominciato a urlare: 'Gerry, Gerry, aprimi!’. Lo hanno sentito i vicini e i carabinieri. E io, per salvare la troupe, gli ho aperto, perché avevo paura che potesse succedere un disastro. È venuto vestito da prete, con il crocifisso e la tunica, perché voleva continuare la farsa. Voleva fare don Gregorio'”.
Giletti ha chiosato: “Forse di tutto questo, in una storia così delicata e così complessa, non c’era bisogno”. Lovati ha ammesso: “Non mi ha fregato, non mi ha pugnalato alle spalle dopo, quando ha fatto la puntata”.