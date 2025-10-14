Garlasco, Lovati sconvolge Giletti: "Era vestito da prete"

Tornando ai fatti seri in questione, l’avvocato Lovati ha respinto le accuse di corruzione ai suoi danni: “I soldi sono stati pagati dagli avvocati, chi dice di no dice delle balle, io dico la verità”. Poi, però, si è tornati a Corona e la questione è diventata ancor più grottesca quando Lovati ha dichiarato: “Corona è tornato a casa mia vestito da prete, con il crocifisso e la tunica. Siccome aveva il cappellino, gli ho detto che non si capiva il grado e gli ho consigliato di mettersi la papalina. Se l’ho fatto entrare e gli ho parlato? Certo, gli ho chiesto di che grado e di che ordine fosse e di mettersi una papalina. Faceva degli accostamenti con don Gregorio. Voglio concludere che venerdì ha piantato un casino qui in via del Carmine. Ha cominciato a urlare: 'Gerry, Gerry, aprimi!’. Lo hanno sentito i vicini e i carabinieri. E io, per salvare la troupe, gli ho aperto, perché avevo paura che potesse succedere un disastro. È venuto vestito da prete, con il crocifisso e la tunica, perché voleva continuare la farsa. Voleva fare don Gregorio'”.

Giletti ha chiosato: “Forse di tutto questo, in una storia così delicata e così complessa, non c’era bisogno”. Lovati ha ammesso: “Non mi ha fregato, non mi ha pugnalato alle spalle dopo, quando ha fatto la puntata”.