Paolo Crepet azzera la sinistra: "I docenti? Pagati per fare altro"

Ad azzerare la sinistra, che in queste ore sta gridando allo scandalo a causa di un emendamento della Lega che abolisce l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie, ci pensa Paolo Crepet. "Ma cosa si intende al di là dello slogan? Per dire: nei temi c’è un titolo e poi c’è uno svolgimento. Qual è lo svolgimento? Cosa vuole dire l’educazione sessuale-affettiva obbligatoria alle scuole medie? Chi va ad insegnare chi e con quale curriculum? L’educazione di questo tipo ai ragazzi la fa il prete? Oppure l’insegnante di biologia? O un altro? Chi? Non lo sanno, talmente la superficialità di questo discorso. Non c’è risposta su questo. Quindi non so che dire". Lo psichiatra, raggiunto dal Tempo, preferisce non entrare nella polemica ma qualche domanda se la fa: "Mi chiedo: chi lo deve fare? In quali orari? Chi va dai ragazzi avendo cognizione di causa? Con quali competenze? Francamente non ho capito l’argomento. Faccio tanta fatica, in questo senso, nel seguire chi la propone".

Il dubbio è che "non so se i parlamentari conoscono i 'giri' dei giovani. C’è oggi un’anticipazione di età: quello che un tempo succedeva alle scuole superiori adesso accade alle scuole medie. La curiosità, nata con l’adolescenza, ora è in pre-adolescenza. Pertanto, a maggior ragione: come si fa ad essere d’accordo o contro?".