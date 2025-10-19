Francesca Albanese choc: "Anche se affiliati ad Hamas non tutti sono terroristi"

Non smette di far indignare Francesca Albanese. Per la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, anche chi fa parte di Hamas, non deve essere considerato un terrorista. Tutto vero. Lo ha detto ad Accordi e Disaccordi nella puntata andata in onda sul Nove sabato 18 ottobre. Qui Albanese ha affermato che "un’occupazione illegale e una forma di oppressione generano inevitabilmente forme di resistenza; e che, secondo il diritto internazionale, tale resistenza è legittima". E ancora: "Non me la sento di dire che tutti i palestinesi che lottano contro il governo israeliano, che siano affiliati ad Hamas o ad altri gruppi, debbano essere automaticamente considerati terroristi".

Finita qui? Niente affatto. Parlando dell'attacco al giornalista Sigfrido Ranucci, Albanese ha detto: "È necessario un cambiamento di rotta all’interno della Rai stessa: Ranucci e Report vanno protetti perché non c’è un clima favorevole alla libertà di espressione e alla libertà di stampa in questo Paese".