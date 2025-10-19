Francesca Albanese choc: "Anche se affiliati ad Hamas non tutti sono terroristi"

Non smette di far indignare Francesca Albanese. Per la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, anche chi fa parte di Hamas, non deve essere considerato un terrorista. Tutto vero. Lo ha detto ad Accordi e Disaccordi nella puntata andata in onda sul Nove sabato 18 ottobre. Qui Albanese ha affermato che "un’occupazione illegale e una forma di oppressione generano inevitabilmente forme di resistenza; e che, secondo il diritto internazionale, tale resistenza è legittima". E ancora: "Non me la sento di dire che tutti i palestinesi che lottano contro il governo israeliano, che siano affiliati ad Hamas o ad altri gruppi, debbano essere automaticamente considerati terroristi".
Finita qui? Niente affatto. Parlando dell'attacco al giornalista Sigfrido Ranucci, Albanese ha detto: "È necessario un cambiamento di rotta all’interno della Rai stessa: Ranucci e Report vanno protetti perché non c’è un clima favorevole alla libertà di espressione e alla libertà di stampa in questo Paese".
Portando ad esempio il suo caso, "le minacce, gli attacchi persecutori toccano me in prima persona. Alla fine mi temprano e mi rendono meno sensibile alla personalizzazione degli stessi. Però creano il gelo in certi ambiti, soprattutto quello professionale: c’è chi non regge questa pressione. – ha proseguito – Quindi è necessario che ci sia proprio un cambiamento di rotta all’interno della Rai stessa, che Ranucci venga protetto, che venga protetta la trasmissione, che venga protetto il suo lavoro perché in Italia, quello che mi sembra ormai chiaro, è che non ci sia un clima favorevole alla libertà di espressione, alla libertà di stampa anzi il contrario. Si attacca il giornalista per il proprio lavoro così come si attacca chiunque denunci per il proprio lavoro. Ed è terribile, indecente, una caratteristica tipica del nostro Paese purtroppo".
