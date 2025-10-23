Flotilla, Landini impazzisce: "Impugneremo provvedimento del garante degli scioperi"

"Noi impugneremo il provvedimento del Garante, perché il nostro sciopero è stato legittimo, rispettando le leggi. Lo impugneremo perché consideriamo illegittimo ciò che ha fatto la Commissione, perché abbiamo fatto quello sciopero dentro ciò che prevede la Costituzione, ovvero che è possibile scioperare in alcune situazioni straordinarie, dove è messa in discussione la salute e la sicurezza delle persone o messo a repentaglio l'ordine costituzionale. Abbiamo anche garantito i servizi minimi come chiede la legge, non è che negli ospedali non si sono più curate le persone".

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto ad Agorà, il talk show politico in onda su su Rai 3. "Trovo sciocco non rendersi conto del rapporto che c'è tra la guerra, la spesa per le armi e i diritti. Credo fosse giusto scioperare per Gaza, dire fermiamo la guerra lì, come in Ucraina, come nel resto del mondo. Tutto il sindacato del mondo ha detto no al riarmo, alla spesa senza precedenti per le armi, perché riarmarsi vuol dire fare la guerra", ha aggiunto Landini.