Paolo Crepet, la resa a L'Aria Che Tira: "Non ne ho la più pallida idea"

"Non ne ho la più pallida idea". Paolo Crepet si arrende. Di fronte al disagio giovanile e al suicidio, anche lo psichiatra non riesce a trovare una soluzione: "C'è chi online aiuta i ragazzi e le ragazze in difficoltà per estremizzare i loro gesti. Sono casi minori ma la cui violenza è sbalorditiva", spiega l'esperto collegato con L'Aria Che Tira. "Solo a vederli fa accapponare la pelle. Come si argina questo fenomeno? Non ne ho la più pallida idea".

E ancora, puntando il dito contro i social: "Sono nati per essere facilitanti, poi sono arrivati i contenuti... Forse è ancora più sconvolgente, perché aiutano i ragazzi in difficoltà a estremizzare i loro gesti". È il caso di Andrea Prospero. Il 19enne trovato senza vita all'interno di un appartamento di Perugia. Il ragazzo aveva una chat su Telegram e sarebbe stato incoraggiato da un altro giovanissimo a uccidersi: "Mangia tutte e 7 le pasticche e basta".