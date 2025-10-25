4 di Sera, Senaldi azzera la sinistra: "Sta venendo giù"

"Sta venendo giù la narrazione della sinistra": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4, di fatto smascherando e smontando gli argomenti "forti" delle opposizioni per attaccare l'esecutivo. "Si diceva che questo governo avrebbe avuto dei problemi con i mercati e in politica estera. Allora due cose sono chiare: i mercati vogliono questo governo, non sanno più come dircelo, e anche in politica estera non solo Trump ma anche in Europa mi sembra che l'Italia si sia ritagliata, soprattutto grazie a Giorgia Meloni, un ruolo che non aveva mai avuto prima".

Sempre in riferimento alla politica estera, poi, Senaldi ha aggiunto: "E la posizione di mediatrice in Iran dimostra che la posizione del governo italiano sulla crisi mediorientale era la più corretta, anche agli occhi degli arabi". Un punto di vista condiviso da Pier Ferdinando Casini, che ai microfondi del talk ha detto: "Se Trump ha chiesto a Giorgia Meloni di essere mediatrice nel rapporto tra Stati Uniti e Iran è un fatto positivo, non è che ci deve essere la distinzione tra la maggioranza e l'opposizione italiana. Davanti alle grandi scelte della politica estera dobbiamo essere tutti uniti. Tra l'altro l'Europa è stata gravemente assente su fatti mediorientali, per cui se oggi possiamo svolgere un ruolo di facilitatori dobbiamo essere contenti di questo".