mercoledì 29 ottobre 2025
Ilaria Salis, la foto in bici? Sfottò sui social: "Lo sai, vero, che la devi restituire?"

2' di lettura

Ilaria Salis continua a far parlare di sé. Anche per una semplice foto in bicicletta. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae in sella a una di quelle biciclette elettriche a noleggio. "Buongiorno", ha scritto lady okkupazioni su X.

Ecco: è bastata questa istantanea a scatenare l'ilarità del popolo dei social. In prima fila l'account social della Lega di Matteo Salvini, che ha postato come commento una foto che ritrae il leader del Carroccio mentre stringe la mano di Viktor Orban. Lo stesso premier ungherese che ha più volte ribadito che la Salis deve essere processata a Budapest perché è una "criminale".

Non solo la Lega. Tantissimi altri utenti hanno messo nel mirino Ilaria Salis: "Per una che è stata in galera la bici con la scritta 'Lime' è qualcosa che ha del genio", "Bella felice a cazz*** pagata da noi 15ma euro/mese!!! E prende in giro quelli che si alzano alle 5 per pagarle il NON meritato stipendio da nababbo. Ma…tempo al tempo… finiti questi tempi balordi, tornerai al tuo posto!!!", "La metamorfosi. Da proletaria metropolitana a gauchiste au caviar, giusto il tempo di una elezione a Strasburgo. Miracoli dei sedicenti comunisti", "Ce l’hai l’abbonamento per prendere quella bici, o gli hai scassato il blocco e la stai guidando a sbaffo?", "Comunque quando si va in bicicletta non si indossa mai la minigonna, perché quando pedali si vede tutto", "lo sa che sta dando soldi a società private e non al popolo ? bella vita onorevole ….. la prossima volta una vecchia bianchi muscolare le farà fare migliore finita ma occorre pedalare", "Lo sai, vero, che la devi restituire?".

