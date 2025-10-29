Ilaria Salis, la foto in bici? Sfottò sui social: "Lo sai, vero, che la devi restituire?"

Ecco: è bastata questa istantanea a scatenare l'ilarità del popolo dei social . In prima fila l'account social della Lega di Matteo Salvini, che ha postato come commento una foto che ritrae il leader del Carroccio mentre stringe la mano di Viktor Orban . Lo stesso premier ungherese che ha più volte ribadito che la Salis deve essere processata a Budapest perché è una "criminale" .

Non solo la Lega. Tantissimi altri utenti hanno messo nel mirino Ilaria Salis: "Per una che è stata in galera la bici con la scritta 'Lime' è qualcosa che ha del genio", "Bella felice a cazz*** pagata da noi 15ma euro/mese!!! E prende in giro quelli che si alzano alle 5 per pagarle il NON meritato stipendio da nababbo. Ma…tempo al tempo… finiti questi tempi balordi, tornerai al tuo posto!!!", "La metamorfosi. Da proletaria metropolitana a gauchiste au caviar, giusto il tempo di una elezione a Strasburgo. Miracoli dei sedicenti comunisti", "Ce l’hai l’abbonamento per prendere quella bici, o gli hai scassato il blocco e la stai guidando a sbaffo?", "Comunque quando si va in bicicletta non si indossa mai la minigonna, perché quando pedali si vede tutto", "lo sa che sta dando soldi a società private e non al popolo ? bella vita onorevole ….. la prossima volta una vecchia bianchi muscolare le farà fare migliore finita ma occorre pedalare", "Lo sai, vero, che la devi restituire?".