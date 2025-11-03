Libero logo
Morto il patron di Sammontana: Loriano Bagnoli aveva 86 anni

di
lunedì 3 novembre 2025
Morto il patron di Sammontana: Loriano Bagnoli aveva 86 anni

È morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana, il celebre marchio italiano di gelati. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria dopo la seconda guerra mondiale a Empoli, fu il fondatore dell'azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio. Furono loro, insomma, a trasformare l'attività artigianale del padre in un colosso dei gelati.

L'imprenditore era stato colpito da ictus un paio di anni fa. E nei giorni scorsi una emorragia cerebrale ha reso necessario un ricovero d’urgenza a Empoli. Oggi a guidare la sua azienda c'è il figlio Leonardo, amministratore delegato, con vicepresidente Marco Bagnoli, figlio di Renzo. Loriano, in ogni caso, da tempo non svolgeva più ruoli operativi all'interno dell'azienda. Nonostante questo, non ha mai fatto mancare la sua presenza tra gli uffici e gli stabilimenti della produzione. La sua figura è stata proprio come quella di un padre e mentore per tutti i dipendenti dell'azienda Sammontana, migliaia di persone che vi lavorano da anni. 

I funerali si terranno domani, martedì 4 novembre, alle ore 15:30, nella Collegiata di S. Andrea a Empoli. Mentre la salma è stata trasferita nella tarda mattinata di oggi nella sede empolese della Sammontana dove è stata allestita la camera ardente. 

