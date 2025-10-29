Libero logo
Andrea Delogu, muore il fratello Evan Oscar: aveva solo 18 anni

di
mercoledì 29 ottobre 2025
Andrea Delogu, muore il fratello Evan Oscar: aveva solo 18 anni

2' di lettura

Ha perso il controllo della moto ed è caduto, finendo contro un palo: è morto così nel pomeriggio, in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina (Rimini), Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli e San Patrignano e fratello della conduttrice e showgirl Andrea. Era in sella ad una moto Benelli 750, che sarà sottoposta a sequestro per svolgere accertamenti. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere, invano, il ragazzo e gli agenti della Polizia locale. La strada teatro dell'incidente è stata chiusa al traffico.

"Non ho parlato ancora con i familiari - ha detto il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti - non li ho chiamati. Aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma, che ci sia la camera ardente e andrò a trovarli". Quanto all'incidente, ha spiegato il primo cittadino,

"Il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra. Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro", conclude Giorgetti. In un post su Instagram del 18 settembre, Andrea Delogu scriveva così: "Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pura mamma in moto". "Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà..e tua mamma...", ha scritto il padre, Walter, postando una foto del ragazzo.

