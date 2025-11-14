Libero logo
di
venerdì 14 novembre 2025
Giorgia Meloni, Lino Banfi fa impazzire la sinistra: "Ha degli occhi stupendi"

A Lino Banfi brillano gli occhi quando parla di Giorgia Meloni. Il "nonno d'Italia" è stato ospite di Radio Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Il grande comico italiano ha raccontato del suo rapporto con il presidente del Consiglio. E non ha nascosto una certa ammirazione per il premier.

"A parte che a me piace proprio come donna fisicamente - ha spiegato Lino Banfi -. Non si può dire? Ha degli occhi stupendi. Un giorno, quando l'ho vista, l'ho fatta ridere da morire. Ti racconto due aneddoti. Non parliamo di politica, per carità. Quando la vidi al Quirinale, due o tre anni fa, quando fu appena eletta presidente del Consiglio, io sono Cavaliere di Gran Croce per cui da tanti anni ogni presidente che si alterna al Quirinale invita la sera prima del 2 giugno, la serata particolare di tutti i cavalieri, ambasciatori. E sono invitato anche io".

Criticano Giorgia Meloni pure per Spider Man

Commette un errore grossolano chi ironizza o fa spallucce per la citazione di Giorgia Meloni dal primo fumetto di Spider...

E ancora: "Ci siamo visti lì appena lei è stata eletta. 'presidente auguri', l'ho abbracciata e ho detto questa frase: 'senti posso darti del tu? Siccome coi cinesi ti è andata male la Via della Seta, facciamo la Via del Lino con me e andiamo in Cina insieme'. Ha cominciato a ridere come una pazza".

Redazione