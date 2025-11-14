Giorgia Meloni, Lino Banfi fa impazzire la sinistra: "Ha degli occhi stupendi"

A Lino Banfi brillano gli occhi quando parla di Giorgia Meloni. Il "nonno d'Italia" è stato ospite di Radio Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Il grande comico italiano ha raccontato del suo rapporto con il presidente del Consiglio. E non ha nascosto una certa ammirazione per il premier.

"A parte che a me piace proprio come donna fisicamente - ha spiegato Lino Banfi -. Non si può dire? Ha degli occhi stupendi. Un giorno, quando l'ho vista, l'ho fatta ridere da morire. Ti racconto due aneddoti. Non parliamo di politica, per carità. Quando la vidi al Quirinale, due o tre anni fa, quando fu appena eletta presidente del Consiglio, io sono Cavaliere di Gran Croce per cui da tanti anni ogni presidente che si alterna al Quirinale invita la sera prima del 2 giugno, la serata particolare di tutti i cavalieri, ambasciatori. E sono invitato anche io".