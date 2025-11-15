Maurizio Landini contro Meloni e governo: "Mi sono rotto le scatole"

"Lo sciopero del 12 dicembre non solo è giustificato ma è necessario". A dirlo è Maurizio Landini che giustifica l'ennesimo stop con la necessità di "rimettere al centro la questione salariale. I salari sono bassi, le tasse devono pagarle gli evasori e chi ha grandi ricchezze". Ospite di Accordi & Disaccordi il segretario Cgil combatte una battaglia "per i lavoratori, per i giovani, per la gente che per vivere ha bisogno di lavorare le cose vanno male, non sono mai andate così male perché i salari sono bassi, la precarietà è diventata enorme, i giovani se ne vanno via dal nostro paese, qui non trovano condizioni per potersi realizzare. Il fisco tartassa solo lavoratori dipendenti e pensionati e favorisce l'evasione fiscale e i condoni".

Finita qui? Niente affatto. Nella sua visione più che pessimistica, "il paese non sta crescendo, sono 31 mesi che la produzione industriale è in calo, nella manovra non sono previsti investimenti pubblici, se non ci fosse il Pnrr noi saremmo a piedi e la prospettiva è molto pesante. Bisogna cambiare radicalmente la politica economica e sociale di questo governo e cambiare le leggi balorde che stanno mettendo in ginocchio il paese".