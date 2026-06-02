Otto e Mezzo, Massimo Cacciari spiana Lilli Gruber: "Meloni? No, l'Europa è peggio"

"La Commissione Ue è infinitamente peggio di Giorgia Meloni". E da Massimo Cacciari tanti saluti a chi, come Lilli Gruber, cerca di caricare sulle spalle della premier italiana ogni colpa del mondo, politica e morale.
Ospite di Otto e mezzo su La7, il filosofo ed ex sindaco di Venezia, sempre più spesso negli ultimi anni grillo parlante di una sinistra ora contraddittoria ora incapace di prendere una posizione, riflette sulle scelte strategiche della leader di Fratelli d'Italia.
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"Come fa a ricostruire il suo posizionamento in politica estera?", domanda velenosa la Gruber. "Si barcamena come può - risponde secco Cacciari -. Certamente non si può dire 'evviva' per quanto stanno combinando Trump e Netanyahu. Né può prendere netta distanza da loro. Dove va? Con chi si allea? Con Putin? E' una posizione totalmente obbligata. E l'Europa? Ce la prendiamo con la Meloni? Forse l'Europa avrebbe potuto sforzarsi di approntare una politica estera decente. Manca totalmente".
"Se Meloni fin qui è stata succube, cosa dire allora della Von der Leyen? Cosa dire? Soltanto sui dazi ha alzato un po' la voce, ma neanche sulle più efferate stragi ha avuto una posizione chiara e definita. Ha proposto una qualche sanzione contro Israele? Ce la prendiamo con Meloni? Prendiamocela con l'Europa! Drammi apocalittici come questi vanno affrontanti da grandi soggetti politici, l'Italia da sola non può nulla. L'Europa non solo non c'è, ma per quel poco che c'è è infinitamente peggio della Meloni. La Von der Leyen è stata votata dalla Meloni ma anche dal Pd, guarda te...".
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"Quindi dovremmo prendercela con l'Europa e non con i sovranisti che minano e fanno di tutto per disunire...", riflette in studio Lilli, tradendo una certa delusione. E Cacciari interviene interrompendola: "Certo Gruber, cerchi di non equivocare quello che dico in questo modo. Ma la responsabilità di quattro scemetti che fanno i populisti ma della Commissione Ue e delle leadership effettive. Non dei sovranisti o di qualche fascista in giro per l'Europa, che non contano niente di niente. Chiaro il concetto?".