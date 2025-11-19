Carmen Consoli, il deliro su Giorgia Meloni: "L'ho sognata inc... con me"

Sono talmente ossessionati da Giorgia Meloni da sognarla pure di notte. Come in un "incubo" che poi scoprono essere la cruda realtà. Carmen Consoli è salita in cattedra in un'aula del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo. L'incontro con gli studenti aveva come tema "Poesie e musica in Sicilia", ma la "cantatessa" non è riuscita a trattenersi. Troppo forte il richiamo dell'odio contro la leader di Fratelli d'Italia. Così ha tenuto una lectio magistralis intrisa di luoghi comuni e di leitmotiv tipici di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Dal body shaming contro Meloni fino alla Flotilla, per poi passare al saluto romano fino alla classica storiella dell'esponente di destra poco istruito. Insomma, la fiera delle banalità.

"L'altro giorno ho avuto un incubo - ha esordito così Carmen Consoli -. Avete presente? Chi ha figli piccoli? Quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi. C'avevo la Meloni incazz***ma con me che sembrava questo pupazzetto che gli schiacci la pancia e escono gli occhi. Ce l'aveva con me, che avevo detto che se io con una piccola imbarcazione, con la mia barchetta, ovviamente era metaforico. Io non possiedo alcun mezzo di locomozione né acquatico né terrestre. Quindi non possiedo un'imbarcazione, una barchetta, né tanto meno una barca a vela. L'esempio era: 'se io con la mia barchetta porto quattro uova ci sto tanti giorni per arrivare, dove devo arrivare per portare quattro uova'. Quindi voi che, a questo punto, lo potete fare subito, fatelo - ha proseguito -. Cioè, che problema c'è? Qual è il problema? Pregate Gesù, insistete perché ci siano i crocifissi nelle aule, che problema c'è a mandare aiuti?".