Leone XIV, in regalo casse di birra: sconcerto in Illinois

Un regalo originale quello donato dal governatore dell'Illinois al Papa. JB Pritzker ha omaggiato Leone XIV con una cassa di birra. Tutto vero, è accaduto durante il loro incontro in Vaticano. Qui Pritzker ha stretto la mano al Pontefice, nato in Illinois, e ha portato doni a nome del popolo dell'Illinois fra cui alcune libagioni speciali dalla cosiddetta "Città del Vento". Ed ecco che fra i regali, sono spuntate alcune casse di birra. Bevande che il governatore ha consigliato di assaggiare. "La metteremo in frigo", ha risposto Leone IV, prendendo le birre e sistemandole su un tavolo.



La birra, una nuova produzione della Burning Bush Brewery nella zona nord di Chicago, si chiama "Da Pope", un gioco di parole con un famoso sketch del programma televisivo Saturday Night Live sulla squadra di football americano dei Chicago Bears.