mercoledì 3 dicembre 2025
Otto e Mezzo, Bersani insulta Meloni: "Fatti curare da uno bavo"

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ed ecco che ospite di Otto e Mezzo Pier Luigi Bersani non perde occasione per attaccare Giorgia Meloni. Al centro il caso dell'Università di Bologna e il "no" al corso dell'esercito. Una polemica che ha visto la stessa premier intervenire, scatenando la reazione dell'ex governatore dell'Emilia-Romagna. "Meloni non dovrebbe permettersi, perché va a toccare un tasto: l’Università di Bologna è la prima università europea e la più antica, quindi cerchiamo di stare attenti a quel che si dice", è l'esordio del suo commento sulla polemica relativa al mancato avvio di un corso di laurea triennale in Filosofia riservato agli allievi ufficiali dell’Accademia Militare di Modena. 

E ancora, in riferimento alle parole di Meloni che ha definito la decisione dell’Alma Mater un "atto incomprensibile e gravemente sbagliato": "Ma sarà padrona l’Università di Bologna di fare due conti e di dire che non è sostenibile e non può? Allora vi spiego perché la Meloni ha detto quelle cose: non c’entra l’università, c’entra Bologna, perché in questo ideologismo sfrenato di questi qui, Bologna, che è una città civile e normale, è ‘la cittadella dei rossi’".

Giorgia Meloni, militari fuori dall'ateneo di Bologna? "Errore grave e incomprensibile"

La decisione dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un corso di laurea in Filosofia ri...

Insomma, per il piddino "adesso la Meloni se la prende con l’università: stiano attenti, non tocchino quei tasti ideologici lì. Questi qui sono fatti in questo modo: dove gli sembra che ci siano i rossi, che sia uno sciopero di lavoratori, che siano le toghe rosse, che siano i consultori o i centri antiviolenza, perché li stanno sottofinanziando…oh! Fatevi curare da uno bravo. Dovete pensare al paese, non potete smontare i centri antiviolenza, va bene? Perché qui c’è una faziosità in giro, che fa paura". 

L'intervento di Bersani a Otto e Mezzo sul caso di Bologna

