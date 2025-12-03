Otto e Mezzo, Bersani insulta Meloni: "Fatti curare da uno bavo"

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ed ecco che ospite di Otto e Mezzo Pier Luigi Bersani non perde occasione per attaccare Giorgia Meloni. Al centro il caso dell'Università di Bologna e il "no" al corso dell'esercito. Una polemica che ha visto la stessa premier intervenire, scatenando la reazione dell'ex governatore dell'Emilia-Romagna. "Meloni non dovrebbe permettersi, perché va a toccare un tasto: l’Università di Bologna è la prima università europea e la più antica, quindi cerchiamo di stare attenti a quel che si dice", è l'esordio del suo commento sulla polemica relativa al mancato avvio di un corso di laurea triennale in Filosofia riservato agli allievi ufficiali dell’Accademia Militare di Modena.

E ancora, in riferimento alle parole di Meloni che ha definito la decisione dell’Alma Mater un "atto incomprensibile e gravemente sbagliato": "Ma sarà padrona l’Università di Bologna di fare due conti e di dire che non è sostenibile e non può? Allora vi spiego perché la Meloni ha detto quelle cose: non c’entra l’università, c’entra Bologna, perché in questo ideologismo sfrenato di questi qui, Bologna, che è una città civile e normale, è ‘la cittadella dei rossi’".