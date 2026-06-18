Susanna Tamaro choc: "Votare Vannacci? Perché no, è l'uomo del buonsenso"

C’è chi la immaginava distante anni luce dal generale Roberto Vannacci e invece Susanna Tamaro sorprende tutti. La scrittrice di Va’ dove ti porta il cuore, una delle autrici italiane più lette e amate, non solo rifiuta le etichette affibbiate al leader di Futuro nazionale, ma ne individua persino la forza politica: il richiamo al "buonsenso". Intervistata dal Foglio, la Tamaro parte con la sua riflessione sorprendente: "Hanno ucciso il buonsenso e poi si lamentano di Roberto Vannacci". Secondo la scrittrice, il consenso del generale nasce da una ragione semplice: "Le persone lo votano perché hanno innato il buonsenso".

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Parole che vanno dritte al cuore del dibattito politico. "Credo che Vannacci esprima posizioni che riguardano la realtà del paese", spiega. E aggiunge: "Lo votano le famiglie, le persone semplici, gli ultimi che sfuggono alle affabulazioni".

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Tamaro non scioglie definitivamente la riserva sul proprio voto, ma prende le distanze dalle demonizzazioni: "Ammetto di non averci mai pensato. Ma certo non lo considero una feccia. Non ne faccio una caricatura. Penso, anzi, che avrà sempre più seguito". La scrittrice rivendica, poi, di non seguire i talk show e di non lasciarsi guidare dal dibattito televisivo. Per lei Vannacci "interpreta bene il sentimento di paura e fragilità dei nostri tempi" e affronta temi che molti cittadini sentono vicini. Tra questi il gender, sul quale usa parole durissime: "Manipolare i bambini sull’argomento è un crimine". Non manca una riflessione sull’accusa di fascismo rivolta al generale. "Viviamo in uno stato ipnotico. Dinanzi a noi è un pendolo che oscilla: fascismo-antifascismo".

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