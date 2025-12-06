Giorgia Meloni, Giovanni Floris si copre di ridicolo: "Un premier debole"

Secondo gli ultimi sondaggi, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia superano quota 30% del gradimento degli elettori. Ma per gli opinionisti di La7 sarebbe invece un premier debole. Durante l'ultima puntata di In Alte Parole, il programma di approfondimento politico di la7 condotto da Massimo Gramellini, Giovanni Floris ha commentato la recente riforma sul premierato proposta da Giorgia Meloni.

Secondo il conduttore di DiMartedì, si tratta di “una riforma per un premier debole, che non riesce a governare bene in una democrazia liberale. Non può agire in maniera incisiva a causa dei giornalisti, dei giudici e della legge, che non vengono travalicati ma ne limitano l’azione. Chi pensa che aumentare la possibilità di andare contro le regole possa portare risultati - ha proseguito il giornalista - si sbaglia: è la classica riforma di un premier debole”. Subito dopo Giovanni Floris ha anche sottolineato come la riforma sembri più pensata per creare margini di manovra personale che per rafforzare l’efficacia del governo, sollevando dubbi sul rispetto delle istituzioni e dei principi democratici.