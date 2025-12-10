Pier Ferdinando Casini: "Cosa detesto di questo governo", come rosica...

Dalla posizione dell'Italia nel panorama mondiale alla politica interna, passando per la politica di Trump. E poi tornando in Italia: le tasse, il Pnrr. Questi tra i temi affrontati da Pier Ferdinando Casini a DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 con le interviste di Giovanni Floris. E l’ex-presidente della Camera si rivela decisamente critico con il governo in tema di affari esteri. Floris gli mostra un video in cui, nel 2016, Giorgia Meloni si schierava contro la politica maschilista dell’Arabia Saudita di Bin Salman, mentre più di recente, da presidente del Consiglio, dichiara amicizia e partnership tra il paese saudita e l’Italia.

Su questo cambio radicale di opinione Casini afferma: "È la grazia di Stato, serve a tenere un occhio sul realismo. Devo dire, però, che detesto questa retorica del finalmente siamo arrivati noi e adesso l'Italia conta nella politica internazionale, perché purtroppo magari contasse l'Italia. Nei temi geopolitici l'Italia è irrilevante nel mondo. Noi o siamo compiacenti con Trump e allora siamo compiacenti con Putin e allora non possiamo essere compiacenti con Zelensky perché lo stiamo prendendo in giro o siamo compiacenti con l'Europa. Io vorrei costruirla l'Europa. Quando Giorgia Meloni dice che l'Europa deve fare meno cose, ma farle meglio io credo siamo tutti d'accordo. Ma non lo si può fare essendo contrari al diritto di veto".