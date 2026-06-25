Otto e Mezzo, porcheria di Tomaso Montanari contro il nuovo centro: "Come la mer***"

Assessore ai Grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato ha fondato Progetto Civico Italia, un partito di amministratori creato per allargare il perimetro del cosiddetto campo largo. Un'idea subito smontata da Tomaso Montanari in diretta tv. Rispondendo alla domanda di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, lo storico dell'arte ammette: "Non sono affatto convinto. Sono 30 anni che si dice che le elezioni si vincono al centro. Il risultato finale poi è che vince l'estrema destra".

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Per il rettore dell'Università per stranieri di Siena, "il problema è che abbiamo avuto troppo centro perché manca la sinistra". Poi la citazione di Federico Zeri, storico dell'arte: "Certe mostre sono come la mer***, fa bene a chi la fa ma non a chi la vede. Io non vorrei che fosse la stessa cosa. Magari questa operazione fa bene alla direzione del Pd, però c'è bisogno di attirare le persone ad andare a votare". Insomma, Montanari smonta l'idea di Onorato che invece aveva spiegato così il suo progetto: "Il campo progressista è il nostro. Non ci definiamo un’ala moderata" quanto piuttosto "di buon senso".

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