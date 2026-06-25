Italo Bocchino asfalta Fittipaldi in tv: "Sai chi ha autorizzato l'uso delle basi italiane?"

A Otto e Mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber si affronta il tema dell'uso della basi italiane da parte degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Emiliano Fittipaldi cavalca la polemica e di fatto si avventura in un attacco durissimo contro Giorgia Meloni chiamandola "vassalla" di Trump: "La premier italiana ha fatto una propaganda da marzo anti-Usa seguendo i sondaggi che davano il 90 per cento degli italiani contrari sull'operazione di Washington contro Teheran. Le parole di Rutte hanno cambiato un po' il quadro, è chiaro che gli aerei decollati dall'Italia hanno partecipato alla guerra".

Ma alle parole di Fittipaldi risponde a tono Italo Bocchino che non le manda a dire e smonta pezzo pezzo la tesi tanto cara alla sinistra di una Meloni ai piedi di Trump: "I jet decollati dalle basi italiane rientrano nell'ambito di un'operazione Nato e gli Stati Uniti quando si tratta di attività logistiche non hanno bisogno di chiedere tanti permessi. Cosa diversa è invece quando si parla di operazioni che invece sono dirette a bombardare un altro Paese se non sotto l'egida della Nato. E comunque le operazioni logistiche sono state avvallate anche dai precedenti governi con Conte e con Gentiloni per citarne solo alcuni". Insomma, le chiacchiere della sinistra stanno a zero. E chi prova a capovolgere la realtà di fatto dimentica una cosa importante che ha spiegato proprio Bocchino: "Un leader della Nato non deve mai dire queste cose, anche perché espone un Paese membro al rischio di diventare un bersaglio".