Sorelline scomparse, sotto torchio per 6 ore il fidanzatino egiziano di Alisya

L'audizione è stata coordinata dal procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo , insieme al sostituto procuratore Edoardo Mariotti. Presenti anche i vertici dell'Arma impegnati nelle indagini. Al centro delle domande, il rapporto tra Youssef e Alisya, gli ultimi contatti avuti con le due sorelle e i movimenti compiuti nel pomeriggio del 6 giugno, giorno in cui le adolescenti sono state viste per l'ultima volta.

Il giovane è stato sentito nella caserma dei carabinieri di Villetta Barrea come persona informata sui fatti. L'obiettivo degli investigatori è stato quello di ricostruire nel dettaglio le ore che hanno preceduto la sparizione delle due ragazze originarie di Minturno, scomparse dalla struttura protetta di Civitella Alfedena.

Mistero fitto su Sarah e Alisya , le sorelline scomparse in Abruzzo. E in questo contesto gli inquirenti hanno nuovamente convocato in caserma il fidanzato di Alisya, Youssef, 18enne egiziano , ascoltato per ben sei ore e mezza.

Particolare attenzione è stata dedicata ad alcune dichiarazioni già rese dal 18enne. In passato, infatti, il ragazzo aveva ipotizzato un coinvolgimento della madre delle sorelle, Valentina D'Acunto, sostenendo che potesse averle allontanate. Gli investigatori hanno chiesto chiarimenti anche sui rapporti che lui stesso intratteneva con la donna e con altri familiari delle ragazze. Tra gli elementi al vaglio ci sono le sue affermazioni su un presunto rifugio situato nelle campagne del Cassinate, dove le due giovani potrebbero essere state accolte da parenti. "Dopo la vicenda, mamma, nonna e zia mi hanno bloccato sul telefono. Vorrei sapere perché", ha dichiarato.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno acquisito anche un quaderno contenente alcune lettere scritte dalle sorelle. In uno dei messaggi, datato pochi giorni prima della scomparsa, Alisya scriveva al fidanzato: "Ti amo ogni giorno sempre di più. Sono certa che sei il mio primo e vero amore perché con te sono tranquilla, serena. Amo ogni cosa di te, ogni tuo difetto".