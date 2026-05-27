Erri De Luca dissente? Buttato nella spazzatura: ecco il "Fatto"

Gli intellettuali non si toccano. Ammesso che la pensino come noi. Altrimenti, giù manganellate. A sinistra lo hanno sempre fatto, ma il caso-Gaza da qualche anno ha accelerato la deriva in maniera inquietante. L'ultima vittima della caccia al "traditore" è Erri De Luca, scrittore napoletano sempre molto duro con il centrodestra fin dai tempi di Silvio Berlusconi e per questo coccolato, vezzeggiato, applaudito e difeso ben oltre questioni e valori prettamente culturali.

Tuttavia, il 76enne autore di titoli acclamati come il debutto Non ora, non qui, Alzaia e Tu, mio, storicamente schierato contro la Tav, a favore dei migranti e filosoficamente "antagonista" (spesso a fiando di personaggi come Zerocalcare o Chef Rubio in varie iniziative, per esempio), ha avuto la colpa di non aderire al boicottaggio degli intellettuali italiani contro Israele e di accettare l'invito all'International Writers Festival in programma in questi giorni a Gerusalemme. Di più: si è anche dichiarato fieramente "sionista" e ha messo in chiaro qualche punto sulla questione: "A Gaza nessun genocidio, l'IDF spostava civili". Per lui, in Italia, si prospettano tempi duri, con il salottino buono pronto a buttarlo fuori alla porta. "Non temo l'isolamento, da 25 anni vivo così", fa spallucce lui.