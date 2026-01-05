Libero logo
lunedì 5 gennaio 2026
In Onda, Renzi spiana Stefano Feltri: "Chiese al re d'Olanda di cosa si occupasse..."

A In Onda un agguerrito Matteo Renzi smaschera Stefano Feltri in diretta televisiva. Durante l'ultima puntata del programma di approfondimento politico di la7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese è stato ospite l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Argomento principale di conversazione, la cattura di Nicolas Maduro a opera di Donald Trump e degli Stati Uniti. Oggi, lunedì 5 gennaio, il dittatore venezuelano è stato udito dal tribunale di New York insieme alla sua First lady. E l'udienza per il loro processo è stata fissata al prossimo 15 marzo. Intanto i soliti compagni invadono i talk show di La7 per protestare contro la cattura del dittatore comunista venezuelano. 

Ebbene, Stefano Feltri è stato sbeffeggiato da Matteo Renzi. L'ex sindaco di Firenze ha ricordato a lui e ai telespettatori di La7 di una sua gaffe clamorosa: "Mi permetterò di rispondere a Stefano Feltri cui ricordo in una partecipazione al Bilderberg una straordinaria conoscenza dell'élite europea. Laddove chiese a un signore di cosa si occupasse ma era il re d'Olanda. Bisogna avere un minimo di competenza per affrontare certi temi. E uno che va a chiedere al re d'Olanda cosa faccia nella vita la dice lunga di cosa stiamo parlando".

