Angelo Bonelli umiliato in tv dalla ragazza venezuelana: "Ma di cosa parla?"

A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio si è tornati a parlare di quanto accaduto in Venezuela. Ospite della puntata Angelo Bonelli, molto critico sull'operato di Donald Trump. Il co-portavoce dei Verdi è stato però spianato da due venezuelane in collegamento.

"La sua azione secondo me è giusta perché Trump ha catturato il presidente illegittimo del Venezuela - ha spiegato la prima venezuelana -. Maduro è un narcotrafficante, un dittatore da 26 anni. È da 26 anni che noi volevamo che succedesse questo. Noi per tanti anni abbiamo alzato la voce, abbiamo chiamato le organizzazioni internazionali che ci hanno voltato le spalle. Ciò che è successo il 3 gennaio ci ha ricordato che non siamo da soli. Ci hanno fatto vedere quella luce alla fine del tunnel, ci ha fatto vedere finalmente l'uscita di questo incubo chiamato 'dittaura di Nicolas Maduro'. Maduro non è stato un presidente eletto, lui le elezioni del 2024 le ha perse. E comunque si è autoproclamato presidente".