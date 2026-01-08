L'Aria che tira, alta tensione Caporale-Meli: "È uno str***?"

"Non ho detto che Trump è giustificato a intervenire. Se dovete fare nero o bianco capisco... Perché è il tagliare tutto con l'accetta": Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi al raid americano in Venezuela che ha portato alla cattura dell'ormai ex presidente del Paese Nicolas Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Questi ultimi sono stati presi nella notte tra il 2 e il 3 gennaio e portati a New York per essere processati per narcotraffico.

Poi, quando alla Meli, sempre in riferimento al presidente statunitense, è stato chiesto: "Ma ha fatto bene o ha fatto male?", lei si è rivolta a un altro ospite della trasmissione, il collega Antonello Caporale, e ha risposto: "Antonello, se devi fare la sceneggiata, io mi tiro fuori". "Tu non sai quello che dici, il fatto è che non hai le idee chiare", ha controbattuto lui. Che dunque ha sintetizzato il tutto con l'espressione: "È stro**o ma non è stro**o". E la Meli ha concordato: "Certo, si può essere anche così".