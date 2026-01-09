Maurizio Landini, lo schiaffo della Cisl: "Su Maduro ideologismo imbarazzante"

Ed è su Maduro che si registra l’ultima, ennesima, presa di distanza della Cisl dalla Cgil. Del resto, da sempre il sindacato guidato da Daniela Fumarola è attento a mantenere un approccio pragmatico e dunque non ideologico. Insomma, non poteva che essere sulla simpatia dichiarata da Maurizio Landini verso il regime venezuelano la nuova frattura tra le due sigle. «Credo che oggi stupisca soprattutto il radicalismo politico e sociale che continua a leggere il mondo con categorie superate o che ancora insegue miti condannati dalla storia» dice Fumarola intervistata da il Foglio, rispondendo appunto alla domanda sulla presa di posizione del segretario generale della Cgil a favore del presidente del Venezuela Nicolas Maduro catturato con la moglie il 3 gennaio dall’esercito Usa e ora rinchiuso a New York in attesa di giudizio. «Basterebbe parlare con una qualsiasi famiglia venezuelana o cubana per capire che si tratta di una deriva antioccidentale più identitaria che solidale. Più ideologica che utile ai popoli che pretende di difendere» prosegue Fumarola. «Nel caso del Venezuela» precisa «poi il punto è semplice. Non esiste simmetria possibile tra chi ha sfregiato la democrazia, falsificato elezioni, calpestato sistematicamente diritti e chi, pur con metodi discutibili, ne denuncia il fallimento. La Cisl, su questo, non ha mai avuto ambiguità. Senza libertà sindacale non c’è giustizia sociale, e Maduro ha scientemente distrutto entrambe».

CONTRADDIZIONI

Come a dire: le contraddizioni di Landini sono palesi. E ancora Fumarola sul segretario Cgil: «Trovo che sia ideologismo politico. In Venezuela, come in Iran e purtroppo in tanti altri regimi, il sindacato deve invece stringere le reti della solidarietà internazionale e promuovere processi di democratizzazione per sostenere popolazioni che si ribellano a feroci dittature». Quanto alla situazione in Venezuela la leader della Cisl guarda a «María Corina Machado, che rappresenta una domanda autentica di libertà, partecipazione, ricostruzione. Ecco, è lì che bisogna guardare, e non a salvatori esterni». «Il Venezuela non è l’Iraq» argomenta Fumarola «perciò non serve una “giunta” trumpiana. L'infrastruttura sociale è avanzata. Serve semmai fermezza sui valori, rifiuto della violenza, apertura al dialogo internazionale. E una leadership venezuelana direi patriottica, che parli al paese reale, senza nostalgie ideologiche».