Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Maduro, il retroscena di Dario Fabbri: "Cosa non possiamo escludere"

di
Libero logo
lunedì 12 gennaio 2026
Maduro, il retroscena di Dario Fabbri: "Cosa non possiamo escludere"

1' di lettura

A L'aria che tira , il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, si è tornato a parlare di quanto accaduto in Venezuela, dove gli Stati Uniti di Donald Trump hanno catturato il dittatore comunista Nicolas Maduro portandolo a New York per essere processato insieme a sua moglie. Al posto dell'erede di Chavez è salita al potere Delcy Rodriguez . In teoria una fedelissima di Maduro. Ma potrebbe esserci dell'altro.

Questo è il pensiero di Dario Fabbri . L'analista di geopolitica, rispondendo a una domanda di Parenzo, ha spiegato ai telespettatori di La7 che potrebbe esserci stato un accordo tra lei e gli Stati Uniti. "Ha ricordato Maduto, lo continua ancora a definire ' il presidente legittimo ", formalmente ne chiede la liberazione. Succedono molte cose. La prima è che non possiamo escludere che la signora fosse in accordo con gli Stati Uniti d'America. O per lo meno possa avere immaginato quello che sarebbe successo. E sotto pressione americana... non voglio dire che abbia venduto il presidente venezuelano, cioè Maduro, sotto pressione con i suoi interlocutori statunitensi che le dicevano: 'guarda qui crolla tutto . mondi se ti prestiti volontaria per il tuo regime' la signor abbia detto sì perché poi gli atti successivi lasciano intendere questo".  

L'aria che tira: il retroscena di Dario Fabbri
 
 

tag
dario fabbri
venezuela
nicolas maduro
l'aria che tira

Amnesie selettive Trentini libero, FdI contro Schlein: "Scordi il governo, te lo ricordiamo noi"

Ministro degli Esteri Tajani: “Felici per la liberazione di Trentini, la svolta con Rodriguez”

Trentini, Meloni e il "legittimo desiderio dei venezuelani": altra lezione alla sinistra

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, lo schiaffo a Stasi: "Abbiamo chiesto di cambiare tavolo". In un locale...

Andrea Sempio, lo schiaffo a Stasi: "Abbiamo chiesto di cambiare tavolo". In un locale...

In Onda, Paolo Mieli imbarazza Elly Schlein e Pd: "Quella sceneggiata"

In Onda, Paolo Mieli imbarazza Elly Schlein e Pd: "Quella sceneggiata"

Barbareschi, frecciata a Ranucci: "Fa fatica a dirlo"

Barbareschi, frecciata a Ranucci: "Fa fatica a dirlo"

Redazione
Crans-Montana, Bernardini De Pace: "Risarcimenti da 50 miliardi"

Crans-Montana, Bernardini De Pace: "Risarcimenti da 50 miliardi"

Roberto Tortora