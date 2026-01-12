Maduro, il retroscena di Dario Fabbri: "Cosa non possiamo escludere"

A L'aria che tira , il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, si è tornato a parlare di quanto accaduto in Venezuela, dove gli Stati Uniti di Donald Trump hanno catturato il dittatore comunista Nicolas Maduro portandolo a New York per essere processato insieme a sua moglie. Al posto dell'erede di Chavez è salita al potere Delcy Rodriguez . In teoria una fedelissima di Maduro. Ma potrebbe esserci dell'altro.

Questo è il pensiero di Dario Fabbri . L'analista di geopolitica, rispondendo a una domanda di Parenzo, ha spiegato ai telespettatori di La7 che potrebbe esserci stato un accordo tra lei e gli Stati Uniti. "Ha ricordato Maduto, lo continua ancora a definire ' il presidente legittimo ", formalmente ne chiede la liberazione. Succedono molte cose. La prima è che non possiamo escludere che la signora fosse in accordo con gli Stati Uniti d'America. O per lo meno possa avere immaginato quello che sarebbe successo. E sotto pressione americana... non voglio dire che abbia venduto il presidente venezuelano, cioè Maduro, sotto pressione con i suoi interlocutori statunitensi che le dicevano: 'guarda qui crolla tutto . mondi se ti prestiti volontaria per il tuo regime' la signor abbia detto sì perché poi gli atti successivi lasciano intendere questo".