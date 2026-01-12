Alberto Stasi, l'sms: "Una bellissima ragazza russa". La furia di Chiara Poggi

Emergono nuovi dettagli sul rapporto tra Chiara Poggi e Alberto Stasi. A Quarto Grado spuntano infatti i messaggi che i due si sono scambiati. "Che fai? Tesi?", domandava la vittima. "Un po’ sì, ma non tanto. Un paio di pagine". E ancora: "Dove vai?", chiedeva sempre Chiara all'allora fidanzato. "A giocare a biliardo e a ping pong", rispondeva lui. Da qui la curiosità, e forse un pizzico di gelosia della giovane: "Anche con le nuove arrivate?". La replica: "No, solo una è carina". Tra gli altri messaggi anche il seguente: "Hai comprato una spazzola? Te la sei fatta prestare?", aveva chiesto sempre Chiara Poggi a Stasi. "Sì, da una bellissima ragazza russa". "Grrrrr", la reazione della ragazza.

Ai tempo Stasi, che era intento a preparare la tesi con l’intento di laurearsi al più presto in Economia e Commercio, era stato a Londra per una sorta di vacanza studio, ma non aveva ovviamente interrotto i rapporti con la fidanzata, con cui si teneva in contatto telefonicamente. Anzi, lei si era anche organizzata per raggiungerlo un weekend.

Per quanto riguarda la sera prima del delitto, si sa che i due hanno mangiato insieme a casa di lei, Alberto si era poi allontanato momentaneamente per andare a dare un controllo al cane, spaventato per il temporale. Come hanno riferito i periti Porta e Occhetti, in quel momento Chiara ha guardato alcuni degli scatti, anche quelli di Londra, presenti sul PC, oltre ad avere controllato e salvato il testo che lui aveva scritto.