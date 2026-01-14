Libero logo
di
mercoledì 14 gennaio 2026
Crans-Montana, furia-Mario Giordano: "Santo cielo, 9 giorni?", cosa non torna

2' di lettura

"Ci sono voluti nove giorni per capire che c'era un rischio di fuga, santo cielo...": Mario Giordano lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca, riferendosi all'arresto di Jacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del locale Le Constellation di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, non lasciando scampo a 40 persone. "I due signori - lei che scappa con la cassa, lui che aveva condanne per sfruttamento della prostituzione - arrivano lì con denari, comprano due locali, tre immobili, tutto con denaro contante, senza fare un prestito...", ha proseguito il giornalista parlando dell'approdo della coppia in Svizzera negli anni scorsi.

"Non è stato fatto nessun controllo per sei anni", ha aggiunto Giordano. Che dunque si è fatto delle domande: "Perché negli altri locali venivano fatti i controlli e al Constellation no? Perché il sindaco è ancora al suo posto e non c'è nessun indagato nella struttura delle autorità che doveva fare i controlli? Perché?".

A dire la sua anche Concita De Gregorio, pure lei ospite del talk: "Com'è possibile che non ci fossero degli adulti a vigilare in quel locale? Degli adulti che magari fermassero la musica e si rendessero conto del pericolo. I ragazzi possono non rendersi conto del pericolo a 16 anni, ma gli adulti no. Quando una scala è così stretta, una porta di sicurezza è chiusa a chiave, quando la musica suona e tu vai via con la cassa anziché fermare la musica, aprire la porta, mandare i soccorsi, intervenire e aiutare, bè lì la responsabilità mi pare che sia degli adulti, tutta e solo degli adulti". 

