Otto e Mezzo, la sentenza di Paolo Mieli sull'Iran: "Nullafacente"

Che ne sarà dell'Iran? Se lo chiede Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 rivolge a Paolo Mieli, suo ospite, proprio questa domanda. A riguardo, il giornalista non ha dubbi: non ci sarà un cambio di regime sostenuto da Donald Trump e Stati Uniti con tanto di figure esterne al Paese. Il motivo è chiaro: personaggi come il figlio dello Scià non è ben gradito dagli Usa. "Mi sembra la soluzione più avventurosa... Un nullafacente, per carità, simpatico".

Intanto Reza Pahlavi ha fatto sapere di avere "già un piano, non ci sarà il vuoto. Ci siamo preparati anni per questo momento. Il nostro Iran Prosperity Project ha linee dettagliate. La prima fase che affronteremo è quella dell'emergenza, per garantire nei primi 180 giorni la continuità dei servizi e della sicurezza. Poi arriverà la fase della stabilizzazione: far funzionare il Paese, assicurare i servizi essenziali, ripristinare la fiducia economica e mantenere una governance di base. Seguirà un processo costituzionale ed elezioni nazionali".