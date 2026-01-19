Morto Valentino, lo stilista aveva 93 anni

È morto all'età di 93 anni lo stilista Valentino. "Valentino Garavani - si legge nalla nota della Fondazione - si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari". La camera ardente si terrà mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00, presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma; mentre il funerale si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, ha mostrato una spiccata passione per la moda fin da piccolo, in particolare da quando creò un abito per la zia Rosa, proprietaria di un negozio di passamaneria a Voghera. Lì da bambino amava trascorrere il suo tempo giocando con le stoffe.

Dopo aver frequentato l’Istituto di figurinismo di moda Santa Marta di Milano, a 17 anni si trasferì a Parigi per studiare alla Chambre syndacale de la haute couture parisienne. Successivamente divenne apprendista da Jean Dessès prima e da Guy Laroche poi. Tra le sue passioni non solo quella della moda ma anche la danza. Nel 1957 ecco l'apertura della sua prima boutique in via Condotti, a Roma. Nonostante il debutto deludente, importante all'epoca fu l’incontro con Giancarlo Giammetti con il quale nacque un sodalizio sentimentale e imprenditoriale: mentre quest'ultimo si occupava del lato finanziario e organizzativo del marchio, Valentino invece si concentrava sulla parte creativa. Un lavoro di squadra andato avanti fino a oggi.

I primi risultati cominciarono ad arrivare nel 1962, quando il Marchese Bista Giorgini concesse a Valentino l’ultima ora dell’ultimo giorno di Pitti uomo per presentare i suoi modelli. Gli abiti della collezione autunno-inverno che sfilarono in passerella colpirono molto il pubblico. Poi, a partire dagli anni 70 Valentino aprì boutique in tutto il mondo. Nel tempo il suo marchio si è identificato in un colore in particolare, il rosso Valentino, che infatti ha sempre caratterizzato molte sue creazioni. “Il rosso è un colore che mi porto dietro fin dall’infanzia (…). Il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza: penso che una donna vestita di rosso sia meravigliosa, la perfetta immagine dell’eroina”, diceva.

Nel 2007, dopo 45 anni di attività, Valentino decise di ritirarsi e lo fece con una festa di tre giorni tra Roma e Parigi. A quel punto a prendere le redini del marchio fu Alessandra Facchinetti. Anche se dopo due sole collezioni, la direzione creativa della maison passò a Maria Grazia Chiuri e a Pierpaolo Piccioli, poi al solo Piccioli fino a marzo 2024, quando è stato nominato direttore creativo Alessandro Michele. Nel frattempo, Valentino ha continuato a lavorare su commissione.

Tanti i messaggi arrivati in queste ore. "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto", ha scritto su X anche la premier, Giorgia Meloni.